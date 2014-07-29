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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 15 чер, 2020 15:08
Курсы на 15:05https://obmen.lviv.ua/
26,83https://obmenka24.kiev.ua/
26,80https://obmenka.od.ua/
26,88https://obmenka.kharkov.ua/
26,85https://obmen.dp.ua/
26,90https://obmenka.vinnica.ua/
26,85https://obmin.chernivtsi.ua/
26,85http://obmen.zaporizhzhe.ua/
26,83http://obmin.khmelnitskiy.ua/
26,80
Средний курс по девяти городам 26,8433
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AlexTk
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Додано: Пон 15 чер, 2020 18:27
AlexTk написав:
Курсы на 15:05https://obmen.lviv.ua/
26,83https://obmenka24.kiev.ua/
26,80https://obmenka.od.ua/
26,88https://obmenka.kharkov.ua/
26,85https://obmen.dp.ua/
26,90https://obmenka.vinnica.ua/
26,85https://obmin.chernivtsi.ua/
26,85http://obmen.zaporizhzhe.ua/
26,83http://obmin.khmelnitskiy.ua/
26,80
Средний курс по девяти городам 26,8433
Поздравляю нас двоих с І-м и ІІ-м местом))
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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prodigy
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Додано: Пон 15 чер, 2020 18:31
Дякую AlexTk за оперативні даніПоздоровляємо переможців V етапу конкурсу за II квартал 2020р!І місце
- знову prodigy
, з похибкою трохи більше 6 коп.ІІ місце
- AlexTk
, з похибкою трохи більше 7 коп.ІІІ місце
- freeze
, з похибкою трохи більше 11 коп.
Також вітання AlexTk
з виходом на 1 місце в абсолютному рейтингу
Прогнози на кінець червня приймаються до кінця дня 17.06
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Faceless
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Додано: Пон 15 чер, 2020 21:08
Гадаю, 27,00.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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10/9/9
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Додано: Вів 16 чер, 2020 00:59
10/9/9 написав:
Гадаю, 27,00.
есть мысли почему вверх, а не вниз?
Лето же?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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uaprofi
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