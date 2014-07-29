Средний курс по девяти городам 26,8433
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Додано: Пон 15 чер, 2020 15:08
Курсы на 15:05
Средний курс по девяти городам 26,8433
Додано: Пон 15 чер, 2020 18:27
Поздравляю нас двоих с І-м и ІІ-м местом))
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 15 чер, 2020 18:31
Дякую AlexTk за оперативні дані
Поздоровляємо переможців V етапу конкурсу за II квартал 2020р!
І місце - знову prodigy, з похибкою трохи більше 6 коп.
ІІ місце - AlexTk, з похибкою трохи більше 7 коп.
ІІІ місце - freeze, з похибкою трохи більше 11 коп.
Також вітання AlexTk з виходом на 1 місце в абсолютному рейтингу
Прогнози на кінець червня приймаються до кінця дня 17.06
Додано: Вів 16 чер, 2020 00:59
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Вів 16 чер, 2020 10:20
-у населения спрос на валюту практически отсутствует (нет свободной гривны), а если есть, то на 3 мес.депо выгодней (чем доллар в матрас/или по 2-2,5% годовых)
-у бизнеса (тот, что еще не умер) тоже, гривна больше нужна для работы
-импортеры:а) крупные имеют свою валюту на счетах, б) мелкие? спрос на импортные товары (кроме продуктов) падает и будет падать, из-за падения доходов населения
так что без какого-то форс-мажора (коронавирус? есть и будет еще 6-12 мес) , думаю, курс будет в течении 1-2 мес(как минимум) прибывать в боковике (+/- 10-15коп),т.е. в коридоре 26,60/65-27,0/10 (1,5%)
прогноз на 30/06 26,92
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 16 чер, 2020 10:35
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Поздравляю победителя и призёров)))
26,50 на 30.06
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