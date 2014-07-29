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Додано: Вів 16 чер, 2020 20:03
27.40 но 1.07
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 16 чер, 2020 20:17
26.55 на 1.07
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Додано: Сер 17 чер, 2020 00:54
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
26.90
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:13
чегото кажется что будет таки гдето 26,48 на конец месяца июня
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:42
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
На конец месяца - 26,96.
Тут еще и новость о продлении карантина радости не добавит.
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:42
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
26.93 на конец месяца
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:50
так оно уже не на что не влияет
разве что опять транспорт по всей стране остановят
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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