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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1650165116521653
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 20:03

27.40 но 1.07
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 20:17

26.55 на 1.07
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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 00:54

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

26.90
Mayag
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:13

чегото кажется что будет таки гдето 26,48 на конец месяца июня
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:42

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

На конец месяца - 26,96.
Тут еще и новость о продлении карантина радости не добавит.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:42

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

26.93 на конец месяца
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:50

  Faceless написав:Тут еще и новость о продлении карантина радости не добавит.

так оно уже не на что не влияет
разве что опять транспорт по всей стране остановят
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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