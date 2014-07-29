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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:25
proftpd66 написав:я думаю имеет смысл прогнозировать низы и вершины курса за интервал от 1 до 15 дней и от 15 до 1
у меня есть стопка долларов или гривне, я хочу поменять по хорошему курса. Зачем мне прогнозировать курс на 1 или на 15?? если меня интересует вершины и низы за этот период.
Давайте, никто не мешает вести два конкурса параллельно. Ваша идея, вы и правила сформулируйте.
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Faceless
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Додано: Суб 20 чер, 2020 20:37
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Додано: Суб 20 чер, 2020 21:45
Faceless написав:
proftpd66 написав:я думаю имеет смысл прогнозировать низы и вершины курса за интервал от 1 до 15 дней и от 15 до 1
у меня есть стопка долларов или гривне, я хочу поменять по хорошему курса. Зачем мне прогнозировать курс на 1 или на 15?? если меня интересует вершины и низы за этот период.
Давайте, никто не мешает вести два конкурса параллельно. Ваша идея, вы и правила сформулируйте.
еще можно:
15 19 22 25 28 30-01 и т.д. 3 дня интервал.
Мне нужен второй-зам.
Кто хочет быть вторым замом председателя Госстроя СССР
?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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proftpd66
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Додано: Нед 21 чер, 2020 15:00
proftpd66 написав: Faceless написав:
proftpd66 написав:я думаю имеет смысл прогнозировать низы и вершины курса за интервал от 1 до 15 дней и от 15 до 1
у меня есть стопка долларов или гривне, я хочу поменять по хорошему курса. Зачем мне прогнозировать курс на 1 или на 15?? если меня интересует вершины и низы за этот период.
Давайте, никто не мешает вести два конкурса параллельно. Ваша идея, вы и правила сформулируйте.
еще можно:
15 19 22 25 28 30-01 и т.д. 3 дня интервал.
Мне нужен второй-зам.
Кто хочет быть вторым замом председателя Госстроя СССР
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Выдохните
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SAndriy1
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Додано: Нед 21 чер, 2020 15:10
по хорошему для чистоты эксперимента надо фиксить цифры продажи все 15 дней, а 15го делить, чтобы получалось среднестатистическое значение, а не конкретно цена этого дня, но мне и так сойдёт...
а шо делать?
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