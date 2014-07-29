RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1651165216531654
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:25

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

proftpd66 написав:я думаю имеет смысл прогнозировать низы и вершины курса за интервал от 1 до 15 дней и от 15 до 1


у меня есть стопка долларов или гривне, я хочу поменять по хорошему курса. Зачем мне прогнозировать курс на 1 или на 15?? если меня интересует вершины и низы за этот период.


Давайте, никто не мешает вести два конкурса параллельно. Ваша идея, вы и правила сформулируйте.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27441
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1166 раз.
Подякували: 6540 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 20:37

Зображення
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27441
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1166 раз.
Подякували: 6540 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 21:45

  Faceless написав:
proftpd66 написав:я думаю имеет смысл прогнозировать низы и вершины курса за интервал от 1 до 15 дней и от 15 до 1


у меня есть стопка долларов или гривне, я хочу поменять по хорошему курса. Зачем мне прогнозировать курс на 1 или на 15?? если меня интересует вершины и низы за этот период.


Давайте, никто не мешает вести два конкурса параллельно. Ваша идея, вы и правила сформулируйте.


еще можно:

15 19 22 25 28 30-01 и т.д. 3 дня интервал.

Мне нужен второй-зам.

Кто хочет быть вторым замом председателя Госстроя СССР?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3183
З нами з: 22.12.16
Подякував: 226 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:00

  proftpd66 написав:
  Faceless написав:
proftpd66 написав:я думаю имеет смысл прогнозировать низы и вершины курса за интервал от 1 до 15 дней и от 15 до 1


у меня есть стопка долларов или гривне, я хочу поменять по хорошему курса. Зачем мне прогнозировать курс на 1 или на 15?? если меня интересует вершины и низы за этот период.


Давайте, никто не мешает вести два конкурса параллельно. Ваша идея, вы и правила сформулируйте.


еще можно:

15 19 22 25 28 30-01 и т.д. 3 дня интервал.

Мне нужен второй-зам.

Кто хочет быть вторым замом председателя Госстроя СССР?

Выдохните ;-) уже можно
SAndriy1
 
Повідомлень: 484
З нами з: 17.01.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:10

по хорошему для чистоты эксперимента надо фиксить цифры продажи все 15 дней, а 15го делить, чтобы получалось среднестатистическое значение, а не конкретно цена этого дня, но мне и так сойдёт...
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6118
З нами з: 03.01.09
Подякував: 4670 раз.
Подякували: 711 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:02

Курс на 15.00:

https://obmen.lviv.ua/  26,66
https://obmenka24.kiev.ua/  26,67
https://obmenka.od.ua/  26,69
https://obmenka.kharkov.ua/  26,70
https://obmen.dp.ua/  26,75
https://obmenka.vinnica.ua/  26,67
https://obmin.chernivtsi.ua/  26,72
http://obmen.zaporizhzhe.ua/  26,75
http://obmin.khmelnitskiy.ua/ 26,69

Средний курс по девяти городам 26,7000
AlexTk
1
 
Повідомлень: 457
З нами з: 08.09.09
Подякував: 11 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:27

  AlexTk написав:Курс на 15.00:

https://obmen.lviv.ua/  26,66
https://obmenka24.kiev.ua/  26,67
https://obmenka.od.ua/  26,69
https://obmenka.kharkov.ua/  26,70
https://obmen.dp.ua/  26,75
https://obmenka.vinnica.ua/  26,67
https://obmin.chernivtsi.ua/  26,72
http://obmen.zaporizhzhe.ua/  26,75
http://obmin.khmelnitskiy.ua/ 26,69

Средний курс по девяти городам 26,7000

Поздравляю с победой)))
SAndriy1
 
Повідомлень: 484
З нами з: 17.01.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:55

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

26.50 на 15 липня
yurko81
1
 
Повідомлень: 80
З нами з: 22.06.17
Подякував: 33 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1651165216531654
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Прогноз курса валют НЕклассическими (альтернативными) метода
uaprofi » Пон 30 гру, 2019 03:41
3 21763
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 гру, 2019 18:01
Alex2007
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
MASK1RIN » Вів 29 лип, 2014 23:34
2 7887
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 14:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 10:22
7 9599
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 10:45
Anna_Kravchenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.