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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 20:14

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Приношу вибачення, результати будуть підсумрвані трохи пізніше.
Прогнози на наступний етап, середину липня, приймаємо до кінця завтрашньої доби
Faceless
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