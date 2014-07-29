Приношу вибачення, результати будуть підсумрвані трохи пізніше.
Прогнози на наступний етап, середину липня, приймаємо до кінця завтрашньої доби
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Додано: Сер 01 лип, 2020 20:14
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Приношу вибачення, результати будуть підсумрвані трохи пізніше.
Прогнози на наступний етап, середину липня, приймаємо до кінця завтрашньої доби
Додано: Сер 01 лип, 2020 22:45
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
27,00
Додано: Чет 02 лип, 2020 01:02
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Бомба от Яши. Другие накопленные гос.проблемы. Постепенное ужесточение карантина. Все эти корабельные сосны, которых параллельно "смакуют" по ящику.
По-моему, лед тронулся....
Несколько раз не удавалось уйти под 26.7 - вряд ли стоит на это сильно надеяться дальше - вероятность такая себе.
Если повезет и не выйдем за 28 в течение ближайших нескольких месяцев - уже будет хорошо для гривни.
Еще днем как-то неспокойно было с этими б...цькими питаннями относительно покупки или нет.
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