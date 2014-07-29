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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 20:14

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Приношу вибачення, результати будуть підсумрвані трохи пізніше.
Прогнози на наступний етап, середину липня, приймаємо до кінця завтрашньої доби
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:45

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

27,00
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:56

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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 01:02

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Бомба от Яши. Другие накопленные гос.проблемы. Постепенное ужесточение карантина. Все эти корабельные сосны, которых параллельно "смакуют" по ящику.
По-моему, лед тронулся....
Несколько раз не удавалось уйти под 26.7 - вряд ли стоит на это сильно надеяться дальше - вероятность такая себе.
Если повезет и не выйдем за 28 в течение ближайших нескольких месяцев - уже будет хорошо для гривни.
:roll:
Еще днем как-то неспокойно было с этими б...цькими питаннями относительно покупки или нет.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 01:46

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

27.50
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 08:59

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

27.15 на 15.07
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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