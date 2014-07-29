RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1653165416551656
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:54

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Имхо, на заявление дядюшки Яши реакция пока чрезмерная, фальстарт так сказать. Это все не так быстро и просто делается, так что, имхо, до середины месяца чуть откатимся, потому поставлю прошлый прогноз - 26,96
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27467
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1166 раз.
Подякували: 6553 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:26

  Faceless написав:Имхо, на заявление дядюшки Яши реакция пока чрезмерная, фальстарт так сказать. Это все не так быстро и просто делается.


Пока вообще заява дяди Яши - это надувание ветра, снимут- не снимут.
Роль личности в истории сильно преувеличена, на моей памяти это одиннадцатый глава НБУ, были и поумнее, были и подурнее.
Кроме того Зеленский обладает талантом с криком снять, а потом назначить точно такого же, но с другой фамилией.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
4
 
Повідомлень: 17481
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4281 раз.
Подякували: 6893 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:19

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

То, что шум вокруг Яши пока что надут ветром, это да, но у нас под этот шум (как обычно, был бы повод), пока они будут неделю разбираться, курс может закрепиться на новой отметке.
Из двухмесячного коридора "26.6 - 27" он уже вышел, вероятность что он туда вернется небольшая. Наверное дорастет до 27.8 - 28, и потом к около 27.2.

Пусть и будет в таблице - 27.20 на 15.07.2020.

Хотя, я вижу нал что-то отстает от мб. Кто больше всего имеет сейчас неудобств - так это обменщики через онлайн-обмен, где еще вчера по сравнению с черным рынком было выше, плюс "случайные" зависания ИБ и "особенности" работы - банки уже адаптировались к юзерам в "виртуальных кедах". Крайне ненадежный канал обмена. :idea:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2280
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1025 раз.
Подякували: 899 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1653165416551656
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Прогноз курса валют НЕклассическими (альтернативными) метода
uaprofi » Пон 30 гру, 2019 03:41
3 21770
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 гру, 2019 18:01
Alex2007
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
MASK1RIN » Вів 29 лип, 2014 23:34
2 7887
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 14:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 10:22
7 9601
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 10:45
Anna_Kravchenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87333)
02.07.2020 18:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.