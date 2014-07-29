ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Додано: Чет 02 лип, 2020 18:19

То, что шум вокруг Яши пока что надут ветром, это да, но у нас под этот шум (как обычно, был бы повод), пока они будут неделю разбираться, курс может закрепиться на новой отметке.Из двухмесячного коридора "26.6 - 27" он уже вышел, вероятность что он туда вернется небольшая. Наверное дорастет до 27.7 - 28, и потом к около 27.2.Пусть и будет в таблице -Хотя, я вижу нал что-то отстает от мб. Кто больше всего имеет сейчас неудобств - так это обменщики через онлайн-обмен, где еще вчера по сравнению с черным рынком было выше, плюс "случайные" зависания ИБ и "особенности" работы - банки уже адаптировались к юзерам в "виртуальных кедах". Крайне ненадежный канал обмена.