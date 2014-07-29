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Додано: Чет 02 лип, 2020 16:54
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Имхо, на заявление дядюшки Яши реакция пока чрезмерная, фальстарт так сказать. Это все не так быстро и просто делается, так что, имхо, до середины месяца чуть откатимся, потому поставлю прошлый прогноз - 26,96
Додано: Чет 02 лип, 2020 17:26
Пока вообще заява дяди Яши - это надувание ветра, снимут- не снимут.
Роль личности в истории сильно преувеличена, на моей памяти это одиннадцатый глава НБУ, были и поумнее, были и подурнее.
Кроме того Зеленский обладает талантом с криком снять, а потом назначить точно такого же, но с другой фамилией.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Чет 02 лип, 2020 18:19
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
То, что шум вокруг Яши пока что надут ветром, это да, но у нас под этот шум (как обычно, был бы повод), пока они будут неделю разбираться, курс может закрепиться на новой отметке.
Из двухмесячного коридора "26.6 - 27" он уже вышел, вероятность что он туда вернется небольшая. Наверное дорастет до 27.7 - 28, и потом к около 27.2.
Пусть и будет в таблице - 27.20 на 15.07.2020.
Хотя, я вижу нал что-то отстает от мб. Кто больше всего имеет сейчас неудобств - так это обменщики через онлайн-обмен, где еще вчера по сравнению с черным рынком было выше, плюс "случайные" зависания ИБ и "особенности" работы - банки уже адаптировались к юзерам в "виртуальных кедах". Крайне ненадежный канал обмена.
Додано: Чет 02 лип, 2020 22:47
ребята нужно быть оптимистами!
почему так не верите в гришу?
до конца лета ещё почти два месяца...
всё впереди)))
а пока оставлю на середину лета свой предыдущий прогноз 26,48
Верим в лучшее!!!
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:42
потеря больше 100к за последние 12лет научила "быть всегда на стреме"...оптимистом по гривне я не буду уже никогда
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:14
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:10
курсові меньше 15к(на паре евро/долл)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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