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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1653165416551656
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:54

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Имхо, на заявление дядюшки Яши реакция пока чрезмерная, фальстарт так сказать. Это все не так быстро и просто делается, так что, имхо, до середины месяца чуть откатимся, потому поставлю прошлый прогноз - 26,96
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:26

  Faceless написав:Имхо, на заявление дядюшки Яши реакция пока чрезмерная, фальстарт так сказать. Это все не так быстро и просто делается.


Пока вообще заява дяди Яши - это надувание ветра, снимут- не снимут.
Роль личности в истории сильно преувеличена, на моей памяти это одиннадцатый глава НБУ, были и поумнее, были и подурнее.
Кроме того Зеленский обладает талантом с криком снять, а потом назначить точно такого же, но с другой фамилией.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:19

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

То, что шум вокруг Яши пока что надут ветром, это да, но у нас под этот шум (как обычно, был бы повод), пока они будут неделю разбираться, курс может закрепиться на новой отметке.
Из двухмесячного коридора "26.6 - 27" он уже вышел, вероятность что он туда вернется небольшая. Наверное дорастет до 27.7 - 28, и потом к около 27.2.

Пусть и будет в таблице - 27.20 на 15.07.2020.

Хотя, я вижу нал что-то отстает от мб. Кто больше всего имеет сейчас неудобств - так это обменщики через онлайн-обмен, где еще вчера по сравнению с черным рынком было выше, плюс "случайные" зависания ИБ и "особенности" работы - банки уже адаптировались к юзерам в "виртуальных кедах". Крайне ненадежный канал обмена. :idea:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:47

ребята нужно быть оптимистами!
почему так не верите в гришу?
до конца лета ещё почти два месяца...
всё впереди)))
а пока оставлю на середину лета свой предыдущий прогноз 26,48
Верим в лучшее!!!
:lol:
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:42

  uaprofi написав:ребята нужно быть оптимистами!
почему так не верите в гришу?
до конца лета ещё почти два месяца...
всё впереди)))
а пока оставлю на середину лета свой предыдущий прогноз 26,48
Верим в лучшее!!!
:lol:


потеря больше 100к за последние 12лет научила "быть всегда на стреме"...оптимистом по гривне я не буду уже никогда :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:14

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

  prodigy написав:потеря больше 100к за последние 12лет


Це курсові втрати чи банківські?
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:10

  V2 написав:
  prodigy написав:потеря больше 100к за последние 12лет


Це курсові втрати чи банківські?


курсові меньше 15к(на паре евро/долл)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 16:27

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Уснули все ? :lol:

https://obmen.lviv.ua/ 27.2
https://obmenka24.kiev.ua/ 27.19
https://obmenka.od.ua/ 27.17
https://obmenka.kharkov.ua/ 27.25
https://obmen.dp.ua/ 27.25
https://obmenka.vinnica.ua/ 27.2
https://obmin.chernivtsi.ua/ 27.15
http://obmen.zaporizhzhe.ua/ 27.27
http://obmin.khmelnitskiy.ua/ 27.2

Средний курс по девяти городам 27.20888
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 18:48

Alex2007
поздравляю снайпера! 8)
2 этапа прошло, а Faceless всё нет... надо бы разбудить и поднять веки :roll:
а шо делать?
чик
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