ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Faceless написав:
Поздоровляємо переможців VI етапу конкурсу:
І місце - Housane з похибкою 4 копійки
ІІ місце - чик з похибкою 5 копійок
ІІІ місце - Alex2007 з похибкою 6 копійок
Переможець за абсолютним рейтингом за другий квартал - AlexTk з середньою похибкою 17.22 копійки.
ІІ місце - Alex2007 з похибкою трохи більше 19 копійок
ІІІ місце - prodigy з похибкою трохи менше 20 копійок
Медаль для AlexTk буде найближчим часом.
Водночас, фіксуємо результати I етапу конкурсу за III квартал 2020 року, поздоровляємо переможців:
І місце - Alex2007 з похибкою менше копійки
ІІ місце - freeze з похибкою менше 6 копійок
ІІІ місце - Игорь Алексеевич з похибкою трохи більше 14 копійок
судя по таблице почётное третье место в забеге какбы у меня