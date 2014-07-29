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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1654165516561657
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:51

  Faceless написав:Зображення

Поздоровляємо переможців VI етапу конкурсу:
І місце - Housane з похибкою 4 копійки
ІІ місце - чик з похибкою 5 копійок
ІІІ місце - Alex2007 з похибкою 6 копійок

Переможець за абсолютним рейтингом за другий квартал - AlexTk з середньою похибкою 17.22 копійки.
ІІ місце - Alex2007 з похибкою трохи більше 19 копійок
ІІІ місце - prodigy з похибкою трохи менше 20 копійок
Медаль для AlexTk буде найближчим часом.

Водночас, фіксуємо результати I етапу конкурсу за III квартал 2020 року, поздоровляємо переможців:
Зображення

І місце - Alex2007 з похибкою менше копійки
ІІ місце - freeze з похибкою менше 6 копійок
ІІІ місце - Игорь Алексеевич з похибкою трохи більше 14 копійок


судя по таблице почётное третье место в забеге какбы у меня :D
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:56

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

  uaprofi написав:судя по таблице почётное третье место в забеге какбы у меня

Сорри, исправил
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 20:35

а нехай 27,45
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