ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Поздоровляємо переможців VI етапу конкурсу: І місце - Housane з похибкою 4 копійки ІІ місце - чик з похибкою 5 копійок ІІІ місце - Alex2007 з похибкою 6 копійок
Переможець за абсолютним рейтингом за другий квартал - AlexTk з середньою похибкою 17.22 копійки. ІІ місце - Alex2007 з похибкою трохи більше 19 копійок ІІІ місце - prodigy з похибкою трохи менше 20 копійок Медаль для AlexTk буде найближчим часом.
Водночас, фіксуємо результати I етапу конкурсу за III квартал 2020 року, поздоровляємо переможців:
І місце - Alex2007 з похибкою менше копійки ІІ місце - freeze з похибкою менше 6 копійок ІІІ місце - Игорь Алексеевич з похибкою трохи більше 14 копійок
судя по таблице почётное третье место в забеге какбы у меня
надо было ещё учесть прогноз, кто давал в конце июня, а кто 01 июля, когдя д.яша заявил про отставку и было ясно какой будет курс, тем более он ясно сказал, что удерживать его искусственно уже он не сможет
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.