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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1654165516561657
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:51

  Faceless написав:Зображення

Поздоровляємо переможців VI етапу конкурсу:
І місце - Housane з похибкою 4 копійки
ІІ місце - чик з похибкою 5 копійок
ІІІ місце - Alex2007 з похибкою 6 копійок

Переможець за абсолютним рейтингом за другий квартал - AlexTk з середньою похибкою 17.22 копійки.
ІІ місце - Alex2007 з похибкою трохи більше 19 копійок
ІІІ місце - prodigy з похибкою трохи менше 20 копійок
Медаль для AlexTk буде найближчим часом.

Водночас, фіксуємо результати I етапу конкурсу за III квартал 2020 року, поздоровляємо переможців:
Зображення

І місце - Alex2007 з похибкою менше копійки
ІІ місце - freeze з похибкою менше 6 копійок
ІІІ місце - Игорь Алексеевич з похибкою трохи більше 14 копійок


судя по таблице почётное третье место в забеге какбы у меня :D
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:56

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

  uaprofi написав:судя по таблице почётное третье место в забеге какбы у меня

Сорри, исправил
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 20:35

а нехай 27,45
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:53

Що тут сказати,
якнайкраще підійде репліка Остапа Бендера:
"Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!".
Навряд чи зупиняться на 27,45.
Але краще вже так, аніж 28+.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 23:50

на 31.07.20г 27.75

надо было ещё учесть прогноз, кто давал в конце июня, а кто 01 июля, когдя д.яша заявил про отставку и было ясно какой будет курс, тем более он ясно сказал, что удерживать его искусственно уже он не сможет :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 23:56

29 погашение.

до 1 есть шанс 26.7-27.1

Я не даю прогноз на 1 число, так как, мне НЕ нужно на 1 число ничего делать :mrgreen:

Точнее даю:
28.5
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 07:39

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

27.30 на 31.07
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27.33 на конец месяца
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:16

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Прогнозы принимаем до завтра до конца дня
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:00

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Оставлю 27,00 на 31.07
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