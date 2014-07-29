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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 16 лип, 2020 15:35
SAndriy1 написав:
Оставлю 27,00 на 31.07
у нас все может быть (и даже на коротком промежутке как 2 недели) и проблема тут больше не смене главу НБУ, а в "новой команде". Падение производства больше (или около) года, падание всего, кроме доходов у власти
1.вариант -резкое ослабление гривны (т.е. поход к 30)
2.вариант-постепенное сползание(по 15-20коп в месяц)
оба варианта для население lose lose situation (no win)/Уловка-22(C)
(даже для тех , кто на 105% в валюте)?поставлю на конец месяца 27,77
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 19:29
prodigy написав: SAndriy1 написав:
Оставлю 27,00 на 31.07
у нас все может быть (и даже на коротком промежутке как 2 недели) и проблема тут больше не смене главу НБУ, а в "новой команде". Падение производства больше (или около) года, падание всего, кроме доходов у власти
1.вариант -резкое ослабление гривны (т.е. поход к 30)
2.вариант-постепенное сползание(по 15-20коп в месяц)
оба варианта для население lose lose situation (no win)/Уловка-22(C)
(даже для тех , кто на 105% в валюте)?поставлю на конец месяца 27,77
Лично про себя.
Давно не было хороших, выигрышных вариантов!
А сидеть в валюте на 105% не получается - сейчас примерно 50. Бизнес на частнике и в коммерческом опте упал катастрофически. Единственный живой сегмент - бюджет, особенно с учетом предстоящих местных выборов. А он требует доп вложений - здесь оплата через месяц-два (два других сегмента платят или предоплату, или по факту поставки - быстрый возврат денег). Не идти сейчас в бюджет=вылететь с рынка!
Достали из кубышки, обменяли на грн - пытаемся заработать больше, чем поймать минуса на девале, и не потерять свой бизнес
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