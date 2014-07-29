RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1655165616571658
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:35

  SAndriy1 написав:Оставлю 27,00 на 31.07


у нас все может быть (и даже на коротком промежутке как 2 недели) и проблема тут больше не смене главу НБУ, а в "новой команде". Падение производства больше (или около) года, падание всего, кроме доходов у власти

1.вариант -резкое ослабление гривны (т.е. поход к 30)
2.вариант-постепенное сползание(по 15-20коп в месяц)

оба варианта для население lose lose situation (no win)/Уловка-22(C)
(даже для тех , кто на 105% в валюте)?

поставлю на конец месяца 27,77 :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 6062
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2558 раз.
Подякували: 1773 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 19:29

  prodigy написав:
  SAndriy1 написав:Оставлю 27,00 на 31.07


у нас все может быть (и даже на коротком промежутке как 2 недели) и проблема тут больше не смене главу НБУ, а в "новой команде". Падение производства больше (или около) года, падание всего, кроме доходов у власти

1.вариант -резкое ослабление гривны (т.е. поход к 30)
2.вариант-постепенное сползание(по 15-20коп в месяц)

оба варианта для население lose lose situation (no win)/Уловка-22(C)
(даже для тех , кто на 105% в валюте)?

поставлю на конец месяца 27,77 :mrgreen:


Лично про себя.
Давно не было хороших, выигрышных вариантов!
А сидеть в валюте на 105% не получается - сейчас примерно 50. Бизнес на частнике и в коммерческом опте упал катастрофически. Единственный живой сегмент - бюджет, особенно с учетом предстоящих местных выборов. А он требует доп вложений - здесь оплата через месяц-два (два других сегмента платят или предоплату, или по факту поставки - быстрый возврат денег). Не идти сейчас в бюджет=вылететь с рынка!
Достали из кубышки, обменяли на грн - пытаемся заработать больше, чем поймать минуса на девале, и не потерять свой бизнес
SAndriy1
 
Повідомлень: 488
З нами з: 17.01.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:49

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

27.5
Mayag
 
Повідомлень: 76
З нами з: 09.01.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 23:43

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

27,15 на кінець місяця
yurko81
1
 
Повідомлень: 84
З нами з: 22.06.17
Подякував: 34 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1655165616571658
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Прогноз курса валют НЕклассическими (альтернативными) метода
uaprofi » Пон 30 гру, 2019 03:41
4 21943
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 лип, 2020 17:06
uaprofi
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
MASK1RIN » Вів 29 лип, 2014 23:34
2 7895
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 14:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 10:22
7 9611
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 10:45
Anna_Kravchenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.