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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 16 лип, 2020 15:35
SAndriy1 написав:
Оставлю 27,00 на 31.07
у нас все может быть (и даже на коротком промежутке как 2 недели) и проблема тут больше не смене главу НБУ, а в "новой команде". Падение производства больше (или около) года, падание всего, кроме доходов у власти
1.вариант -резкое ослабление гривны (т.е. поход к 30)
2.вариант-постепенное сползание(по 15-20коп в месяц)
оба варианта для население lose lose situation (no win)/Уловка-22(C)
(даже для тех , кто на 105% в валюте)?поставлю на конец месяца 27,77
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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prodigy
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Додано: Чет 16 лип, 2020 19:29
prodigy написав: SAndriy1 написав:
Оставлю 27,00 на 31.07
у нас все может быть (и даже на коротком промежутке как 2 недели) и проблема тут больше не смене главу НБУ, а в "новой команде". Падение производства больше (или около) года, падание всего, кроме доходов у власти
1.вариант -резкое ослабление гривны (т.е. поход к 30)
2.вариант-постепенное сползание(по 15-20коп в месяц)
оба варианта для население lose lose situation (no win)/Уловка-22(C)
(даже для тех , кто на 105% в валюте)?поставлю на конец месяца 27,77
Лично про себя.
Давно не было хороших, выигрышных вариантов!
А сидеть в валюте на 105% не получается - сейчас примерно 50. Бизнес на частнике и в коммерческом опте упал катастрофически. Единственный живой сегмент - бюджет, особенно с учетом предстоящих местных выборов. А он требует доп вложений - здесь оплата через месяц-два (два других сегмента платят или предоплату, или по факту поставки - быстрый возврат денег). Не идти сейчас в бюджет=вылететь с рынка!
Достали из кубышки, обменяли на грн - пытаемся заработать больше, чем поймать минуса на девале, и не потерять свой бизнес
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SAndriy1
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Додано: Чет 16 лип, 2020 21:49
27.5
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Додано: Чет 16 лип, 2020 23:43
27,15 на кінець місяця
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:10
как старом анекдоте про цирк, бордель, клоунов и ... женщин лёгкого поведения, поэтому наугад 27.5
а шо делать?
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чик
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:15
Я думаю прогнозировать смысла нету. Так как мы не знает, будут ли выходить нерезы или не будут. Сейчас подорожали еврооблигации, значит нерезы вышли из гривны, которая сейчас 7%-10% (Для них может 5%-25%). И вложились на зиму в евро/доллар под 6-7%.
Кто знает будут ли выходить или не будут?
никто не знает.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:27
нет смысла пока что давать сильно высокие цифры, так как новый глава может прийти и показать керованість курсу и дать по рогам быкам (на время).
27.4 на конец месяца.
пс. на следующей неделе вроде по плану должно быть заседание по ставке. Непонятно еще кто из членов конкретно будет там заседать. Скорее всего не тронут ставку ни вниз, ни вверх - лишь пораздают словесных интервенций про кредитование, ипотеку, стабильный курс и т.д.
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Alex2007
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:12
Alex2007 написав:
нет смысла пока что давать сильно высокие цифры, так как новый глава может прийти и показать керованість курсу и дать по рогам быкам (на время).27.4 на конец месяца.
пс. на следующей неделе вроде по плану должно быть заседание по ставке. Непонятно еще кто из членов конкретно будет там заседать. Скорее всего не тронут ставку ни вниз, ни вверх - лишь пораздают словесных интервенций про кредитование, ипотеку, стабильный курс и т.д.
думаю, курс будет под "крупного заказчика" (в зависимости от его текущих интересов),
а интересы Минфина(Кабмина) только вверх и чем быстрей тем лучше.
Шевченко точно не будет независимым главой (какая независимость, если страна на 99,99% в зависимости от МВФ и от интересов олигархов)
кстати, президент скрыл в декларации продажу ОВГЗ.
"7 июля 2020 президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал огромную сумму доходов от продажи ОВГЗ и этим нарушил Закон "О предупреждении коррупции".
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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prodigy
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