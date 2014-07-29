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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1656165716581659
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 21:04

Пусть будет 27.45.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:14

а может всё вернётся в зад?
пускай будет оптимистично - 26,95
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 15:02

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

  Faceless написав:Думаю чуть утихомирится наличка


Так нал как раз таки относительно спокоен (по сравнению с былыми временами роста, когда нал был в основном впереди и особенно выделялись некоторые гагарины :mrgreen: ). А тут безнал изначально "нервничает" и по сути тянет вверх нал .
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:46

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

  prodigy написав:1.вариант -резкое ослабление гривны (т.е. поход к 30)
2.вариант-постепенное сползание(по 15-20коп в месяц)

"Вариант 1", но 30+

АСТАНАВИТЕ МУЗЫКУ!
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:34

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Faceless
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