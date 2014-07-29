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Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:14
а может всё вернётся в зад?
пускай будет оптимистично - 26,95
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 18 лип, 2020 15:02
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Додано: Пон 20 лип, 2020 14:46
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
"Вариант 1", но 30+
АСТАНАВИТЕ МУЗЫКУ!
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Чет 23 лип, 2020 01:25
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Предложение/просьба:
Внести в табличку дополнительную строку - консенсус-прогноз
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Додано: Чет 23 лип, 2020 03:37
Corpocrator
да в этом штото есть - если взять мой прогноз и прогноз proftpd66
т.е. 26,95 и 28,5 и попытаться найти консенсус то выходит 27,725 )
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Чет 23 лип, 2020 03:54
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
В смысле - среднее прогнозов?
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