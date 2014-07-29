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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 23 лип, 2020 11:32
ol_zy написав:
Я бы еще ввел весовой коэффициент с учетом места человека за прошлые прогнозы
Можно и так, но в рамках текущего квартала. Но надо как-то впихать, чтобы консенсус не участвовал сам в рейтинге, а то забавно будет, "1 место - консенсус прогноз"
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Додано: Чет 23 лип, 2020 16:13
Faceless написав: ol_zy написав:
Я бы еще ввел весовой коэффициент с учетом места человека за прошлые прогнозы
Можно и так, но в рамках текущего квартала. Но надо как-то впихать, чтобы консенсус не участвовал сам в рейтинге, а то забавно будет, "1 место - консенсус прогноз"
Не, конечно, он должен идти последней (или первой - иногда удобнее, когда участники добавляются) строкой типа консенсунс прогноз и чтобы эта строка не участвовала в фильтрах и расчетах, а всегда была сверху. И, если кто-то прогноз не дал, то он не должен участвовать в расчетах за текущий период.
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