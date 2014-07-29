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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1657165816591660
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:32

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

  ol_zy написав:Я бы еще ввел весовой коэффициент с учетом места человека за прошлые прогнозы

Можно и так, но в рамках текущего квартала. Но надо как-то впихать, чтобы консенсус не участвовал сам в рейтинге, а то забавно будет, "1 место - консенсус прогноз" :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:13

  Faceless написав:
  ol_zy написав:Я бы еще ввел весовой коэффициент с учетом места человека за прошлые прогнозы

Можно и так, но в рамках текущего квартала. Но надо как-то впихать, чтобы консенсус не участвовал сам в рейтинге, а то забавно будет, "1 место - консенсус прогноз" :mrgreen:

Не, конечно, он должен идти последней (или первой - иногда удобнее, когда участники добавляются) строкой типа консенсунс прогноз и чтобы эта строка не участвовала в фильтрах и расчетах, а всегда была сверху. И, если кто-то прогноз не дал, то он не должен участвовать в расчетах за текущий период.
ol_zy
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