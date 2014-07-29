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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1657165816591660
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:32

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

  ol_zy написав:Я бы еще ввел весовой коэффициент с учетом места человека за прошлые прогнозы

Можно и так, но в рамках текущего квартала. Но надо как-то впихать, чтобы консенсус не участвовал сам в рейтинге, а то забавно будет, "1 место - консенсус прогноз" :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:13

  Faceless написав:
  ol_zy написав:Я бы еще ввел весовой коэффициент с учетом места человека за прошлые прогнозы

Можно и так, но в рамках текущего квартала. Но надо как-то впихать, чтобы консенсус не участвовал сам в рейтинге, а то забавно будет, "1 место - консенсус прогноз" :mrgreen:

Не, конечно, он должен идти последней (или первой - иногда удобнее, когда участники добавляются) строкой типа консенсунс прогноз и чтобы эта строка не участвовала в фильтрах и расчетах, а всегда была сверху. И, если кто-то прогноз не дал, то он не должен участвовать в расчетах за текущий период.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:26

  ol_zy написав:Внести в табличку дополнительную строку - консенсус-прогноз
В смысле - среднее прогнозов?[/quote]
Так точно[/quote]
Я бы еще ввел весовой коэффициент с учетом места человека за прошлые прогнозы, например:
1 27,4 438,4 16
2 27,33 409,95 15
3 27,75 388,5 14
4 27 351 13
4 27,45 356,85 13
6 27,38 301,18 11
7 0 0
8 27,3 245,7 9
9 28,5 228 8
9 27,5 220 8
9 27,58 220,64 8
12 27,5 137,5 5
13 27,77 111,08 4
14 27,45 82,35 3
15 27,15 54,3 2
16 26,95 26,95 1
3572,4 130
27,48
Где 4-я колонка (16,15,...) - это вес прогноза. В итоге средневзвешенный вышел 27,48[/quote]

зачем модератору выносить мозг такой фигней, оставьте как было

лучшее -враг хорошего
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:33

  Faceless написав:
  ol_zy написав:Я бы еще ввел весовой коэффициент с учетом места человека за прошлые прогнозы

Можно и так, но в рамках текущего квартала. Но надо как-то впихать, чтобы консенсус не участвовал сам в рейтинге, а то забавно будет, "1 место - консенсус прогноз" :mrgreen:


пока что консенсус мимо кассы,
все поверили что курс должен замереть на отметке 27,50

п.с. не надо лишних формул, давайте еще посчитаем рассеивание нашей стрельбы в мишень
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:01

https://obmen.lviv.ua/ 27.68
https://obmenka24.kiev.ua/ 27.66
https://obmenka.od.ua/ 27.70
https://obmenka.kharkov.ua/ 27.72
https://obmen.dp.ua/ 27.75
https://obmenka.vinnica.ua/ 27.68
https://obmin.chernivtsi.ua/ 27.70
http://obmen.zaporizhzhe.ua/ 27.76
http://obmin.khmelnitskiy.ua/ 27.70

Средний курс по девяти городам 27.7055556 на 1500 31/07/20
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:14

Скажений принтер схоже почав дуркувати.
Нехай буде 28,17.
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