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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1658165916601661
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 16:58

на 15.08.20г. - 27,75
на 31.08.20г. - 28,15
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:42

Поздоровляємо переможців II етапу конкурсу за III квартал 2020 року:
Зображення

І місце - Игорь Алексеевич з похибкою трохи більше 4 копійок, і виходить в абсолютні лідери
ІІ місце - prodigy з похибкою трохи більше 6 копійок
ІІІ місце - AlexTk з похибкою трохи менше 13 копійок

Прогнози париймаютьтся до кінця завтрашнього дня

П.С. мій прогноз - 27,60 на середину серпня. Щось мені здається, що скоро ще вгору підемо, але спочатку трохи вниз
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:48

27.65 на 15.08
Housane
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:26

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

27,50 на 15.08
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 23:17

27,70 на 15.08
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:24

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

27.7
Mayag
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 09:53

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Підкину вам для роздумів- 28,3.
Trast
 
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