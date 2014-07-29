на 15.08.20г. - 27,75
на 31.08.20г. - 28,15
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Додано: Суб 01 сер, 2020 16:58
на 15.08.20г. - 27,75
на 31.08.20г. - 28,15
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 01 сер, 2020 21:42
Поздоровляємо переможців II етапу конкурсу за III квартал 2020 року:
І місце - Игорь Алексеевич з похибкою трохи більше 4 копійок, і виходить в абсолютні лідери
ІІ місце - prodigy з похибкою трохи більше 6 копійок
ІІІ місце - AlexTk з похибкою трохи менше 13 копійок
Прогнози париймаютьтся до кінця завтрашнього дня
П.С. мій прогноз - 27,60 на середину серпня. Щось мені здається, що скоро ще вгору підемо, але спочатку трохи вниз
Додано: Суб 01 сер, 2020 22:26
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
27,50 на 15.08
Додано: Нед 02 сер, 2020 00:24
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
27.7
Додано: Нед 02 сер, 2020 09:53
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Підкину вам для роздумів- 28,3.
Додано: Нед 02 сер, 2020 20:32
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
27.80 на 15.08
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