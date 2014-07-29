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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1660166116621663
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 21:39

  uaprofi написав:
  prodigy написав:
  uaprofi написав:оставляю 27,15 на последний день лета
хотя для меня загадка куда курс двинут после праздника


загадка не только для вас...
исходя из прогноза,
достаточно гривны для покупки зелени :mrgreen:


ситуация примерно следующая зимой я сдал практически всю валюту и вошёл в гривнодепо.
так как до лета не видел особых рисков.
июле решил не откупаться. но проценты по гривнедепо не отыграли курса. (и думаю врядли отыграют)
сейчас подумываю над тему чтобы просто фиксануть убыток на моменте примерно 4% (в баксах)
но я всегда считал всё в евро - а там выходит попадало больше 15%


всё верно думаете, 4% это не критично (лоси бывали 10% и выше)
в евро считать не верно, потому как сам евро привязан к доллару

раньше такой лос (4%) можно было отбить купив валюту и подержать год на депо под 5-5.5 грязными...сейчас таких ставок нет и неизвестно когда будут, поэтому я бы не стал пытаться отбить лося исходя из ставки 1,5% в долл (нетто)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 22:24

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

  prodigy написав:сейчас таких ставок нет и неизвестно когда будут,

Є в Альфі, на довгий забіг
https://alfabank.ua/upload/alfabank-inf ... 082020.pdf

а в А Клубі і того вищі!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 00:08

  greenozon написав:
  prodigy написав:сейчас таких ставок нет и неизвестно когда будут,

Є в Альфі, на довгий забіг
https://alfabank.ua/upload/alfabank-inf ... 082020.pdf

а в А Клубі і того вищі!


Клуб-вообще недоразумение

в Альфе -снова дела хреново (я на 18мес у них моймал 5,2% в долл)
сумма 8к не гарантируется фондом (у мну есть депо и под несколько фондом, но это только в госбанках)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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