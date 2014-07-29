ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

uaprofi написав:оставляю 27,15 на последний день лета хотя для меня загадка куда курс двинут после праздника
загадка не только для вас... исходя из прогноза, достаточно гривны для покупки зелени
ситуация примерно следующая зимой я сдал практически всю валюту и вошёл в гривнодепо. так как до лета не видел особых рисков. июле решил не откупаться. но проценты по гривнедепо не отыграли курса. (и думаю врядли отыграют) сейчас подумываю над тему чтобы просто фиксануть убыток на моменте примерно 4% (в баксах) но я всегда считал всё в евро - а там выходит попадало больше 15%
всё верно думаете, 4% это не критично (лоси бывали 10% и выше) в евро считать не верно, потому как сам евро привязан к доллару
раньше такой лос (4%) можно было отбить купив валюту и подержать год на депо под 5-5.5 грязными...сейчас таких ставок нет и неизвестно когда будут, поэтому я бы не стал пытаться отбить лося исходя из ставки 1,5% в долл (нетто)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.