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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 31 сер, 2020 20:02
нехай 27,72
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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