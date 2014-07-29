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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 20:02

нехай 27,72
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:16

27,9
yurko81
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:48

27.83
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:20

28.15 на 30.09.
28.00 на 15.09
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:29

27.77
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:44

  Игорь Алексеевич написав:28.15 на 30.09.
28.00 на 15.09


вот это Вы оптимист
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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