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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 31 сер, 2020 20:02
нехай 27,72
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:16
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Додано: Вів 01 вер, 2020 08:48
27.83
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 20:20
28.15 на 30.09.
28.00 на 15.09
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 01 вер, 2020 20:29
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Додано: Вів 01 вер, 2020 20:44
Игорь Алексеевич написав:28.15
на 30.09.
28.00 на 15.09
вот это Вы оптимист
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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