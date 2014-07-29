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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:34

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Шоб не кучно ;)
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 17:25

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Поставлю на 27.67 на середину вересня. А то всі так очікують продовження росту, значить, якийсь облом має бути :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 17:30

27.75
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:49

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

27,7 на середину сентября.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:31

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