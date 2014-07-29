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Додано: Сер 02 вер, 2020 16:34
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Шоб не кучно
Додано: Сер 02 вер, 2020 17:25
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Поставлю на 27.67 на середину вересня. А то всі так очікують продовження росту, значить, якийсь облом має бути
Додано: Сер 02 вер, 2020 22:49
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
27,7 на середину сентября.
Додано: Вів 15 вер, 2020 15:31
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Вів 15 вер, 2020 19:58
28,158 средний!
Додано: Сер 16 вер, 2020 18:08
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
27,9 на конец сентября
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