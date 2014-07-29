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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 17 вер, 2020 10:24
Гадаю менше цього не буде і навіть зросте.
Поставлю на 28,44.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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Додано: Чет 17 вер, 2020 13:48
28.00
а шо делать?
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Додано: Чет 17 вер, 2020 13:52
27.95 на 30.09
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Housane
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Додано: Чет 17 вер, 2020 13:57
28.40 на кінець вересня.
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yurko81
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Додано: Чет 17 вер, 2020 14:47
28,50
Слишком резко расти не дадут перед выборами - просто притормозят и сгладят! 3-5 копеек в день будет нормально!
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SAndriy1
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Додано: Чет 17 вер, 2020 15:25
SAndriy1 написав:
28,50
Слишком резко расти не дадут перед выборами - просто притормозят и сгладят! 3-5 копеек в день будет нормально!
Т.е. 28,5 это еще не резко?
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Faceless
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Додано: Чет 17 вер, 2020 15:57
Faceless написав: SAndriy1 написав:
28,50
Слишком резко расти не дадут перед выборами - просто притормозят и сгладят! 3-5 копеек в день будет нормально!
Т.е. 28,5 это еще не резко?
Нет, на мой взгляд! Если посмотреть на все плановые цифры нашего руководства, то это по-прежнему мало! Другое дело, что лишний раз не хотят народ дразнить и ставить на табло 29-30!
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SAndriy1
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Додано: Чет 17 вер, 2020 17:20
28.25
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Mayag
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Додано: Чет 17 вер, 2020 18:52
28.32 на кінець вересня
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Faceless
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Додано: Чет 17 вер, 2020 18:57
тоже дам прогноз 28,15
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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