RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1664166516661667
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:24

Гадаю менше цього не буде і навіть зросте.
Поставлю на 28,44.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
Повідомлень: 402
З нами з: 10.09.09
Подякував: 94 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:48

28.00
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6142
З нами з: 03.01.09
Подякував: 4783 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:52

27.95 на 30.09
Housane
 
Повідомлень: 17
З нами з: 02.03.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:57

28.40 на кінець вересня.
yurko81
1
 
Повідомлень: 89
З нами з: 22.06.17
Подякував: 35 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:47

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

28,50
Слишком резко расти не дадут перед выборами - просто притормозят и сгладят! 3-5 копеек в день будет нормально!
SAndriy1
 
Повідомлень: 501
З нами з: 17.01.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:25

  SAndriy1 написав:28,50
Слишком резко расти не дадут перед выборами - просто притормозят и сгладят! 3-5 копеек в день будет нормально!

Т.е. 28,5 это еще не резко?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27932
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1175 раз.
Подякували: 6699 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:57

  Faceless написав:
  SAndriy1 написав:28,50
Слишком резко расти не дадут перед выборами - просто притормозят и сгладят! 3-5 копеек в день будет нормально!

Т.е. 28,5 это еще не резко?

Нет, на мой взгляд! Если посмотреть на все плановые цифры нашего руководства, то это по-прежнему мало! Другое дело, что лишний раз не хотят народ дразнить и ставить на табло 29-30!
SAndriy1
 
Повідомлень: 501
З нами з: 17.01.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 17:20

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

28.25
Mayag
 
Повідомлень: 80
З нами з: 09.01.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:52

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

28.32 на кінець вересня
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27932
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1175 раз.
Подякували: 6699 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:57

тоже дам прогноз 28,15
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4299
З нами з: 21.04.11
Подякував: 625 раз.
Подякували: 418 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1664166516661667
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Введення в експлуатацію будинку в 2020 році, жити по-новому?
OLGA1987 » Вів 15 вер, 2020 16:33
1 136
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 вер, 2020 14:32
denis_viniarchuk
Прогноз курса валют НЕклассическими (альтернативными) метода
uaprofi » Пон 30 гру, 2019 03:41
4 22292
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 лип, 2020 17:06
uaprofi
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
MASK1RIN » Вів 29 лип, 2014 23:34
2 7984
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 14:15
anna_krav

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.