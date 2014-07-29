RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1665166616671668
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:33

28.21 на 30.09
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18398
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4423 раз.
Подякували: 7142 раз.
 
Профіль
22
3
5
  #<1 ... 1665166616671668
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Введення в експлуатацію будинку в 2020 році, жити по-новому?
OLGA1987 » Вів 15 вер, 2020 16:33
1 137
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 вер, 2020 14:32
denis_viniarchuk
Прогноз курса валют НЕклассическими (альтернативными) метода
uaprofi » Пон 30 гру, 2019 03:41
4 22292
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 лип, 2020 17:06
uaprofi
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
MASK1RIN » Вів 29 лип, 2014 23:34
2 7984
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 14:15
anna_krav

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.