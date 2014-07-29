ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:33
SAndriy1 написав:
Нет, на мой взгляд! Если посмотреть на все плановые цифры нашего руководства, то это по-прежнему мало! Другое дело, что лишний раз не хотят народ дразнить и ставить на табло 29-30!
конечно, чем дразнить гусей проще занять 10% бюджета и увеличить этим нагрузку на последующие бюджеты, т.е. долги никто сокращать не собирается
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.