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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1665166616671668
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:33

28.21 на 30.09
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:33

  SAndriy1 написав:Нет, на мой взгляд! Если посмотреть на все плановые цифры нашего руководства, то это по-прежнему мало! Другое дело, что лишний раз не хотят народ дразнить и ставить на табло 29-30!


конечно, чем дразнить гусей проще занять 10% бюджета и увеличить этим нагрузку на последующие бюджеты, т.е. долги никто сокращать не собирается :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:10

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Согласен! Рано или поздно все эти дисбалансы и дефициты скажут своё веское слово, но пока на носу выборы-выборы, кандидаты - ...ры! ;)
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 12:08

  Faceless написав:
  SAndriy1 написав:28,50
Слишком резко расти не дадут перед выборами - просто притормозят и сгладят! 3-5 копеек в день будет нормально!

Т.е. 28,5 это еще не резко?

Плавно (не резко) и красиво растём! Нет роста, как раньше, на 10-20-50 копеек в день - 2-3-5-7 копеечек каждый день прибавляем!
Я не помню, когда последний раз был такой плавный безостановочный на откаты рост больше месяца! И стратегия изменилась с приходом нового главы НБУ - интервенят, но как-то не до конца и подталкивают выкупом опять вверх при любой попытке развернуться в течение торговой сессии на Межбанке - так сказать, задают направление движения!
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:22

на 30сент 1500

https://obmen.lviv.ua/ 28,34
https://obmenka24.kiev.ua/ 28,33
https://obmenka.od.ua/ 28,34
https://obmenka.kharkov.ua/ 28,40
https://obmen.dp.ua/ 28,40
https://obmenka.vinnica.ua/ 28.38
https://obmin.chernivtsi.ua/ 28.32
http://obmen.zaporizhzhe.ua/ 28.37
http://obmin.khmelnitskiy.ua/ 28.40

Средний курс по девяти городам 28.3644444
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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