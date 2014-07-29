|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:33
конечно, чем дразнить гусей проще занять 10% бюджета и увеличить этим нагрузку на последующие бюджеты, т.е. долги никто сокращать не собирается
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:10
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Согласен! Рано или поздно все эти дисбалансы и дефициты скажут своё веское слово, но пока на носу выборы-выборы, кандидаты - ...ры!
Додано: Пон 28 вер, 2020 12:08
Плавно (не резко) и красиво растём! Нет роста, как раньше, на 10-20-50 копеек в день - 2-3-5-7 копеечек каждый день прибавляем!
Я не помню, когда последний раз был такой плавный безостановочный на откаты рост больше месяца! И стратегия изменилась с приходом нового главы НБУ - интервенят, но как-то не до конца и подталкивают выкупом опять вверх при любой попытке развернуться в течение торговой сессии на Межбанке - так сказать, задают направление движения!
Додано: Сер 30 вер, 2020 15:22
на 30сент 1500
Средний курс по девяти городам 28.3644444
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 01 жов, 2020 10:23
на 15/10 28.39
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 01 жов, 2020 14:24
Поздоровляємо переможців VI етапу конкурсу за третій квартал:
І місце - yurko81 з похибкою трохи менше 4 копійок
ІІ місце - Faceless з похибкою трохи більше 4 копійок
ІІІ місце - Striker з похибкою трохи більше 6 копійок
Переможець за абсолютним рейтингом за третій квартал - freeze з середньою похибкою 21.85 копійок.
ІІ місце - Mayag з похибкою трохи більше 22.62 копійки
ІІІ місце - Игорь Алексеевич з похибкою 23 копійки
Медаль для freeze буде найближчим часом.
Прогнози на середину жовтня, в рамках конкурсу за четвертий квартал, приймаються до завтра до кінця дня
|