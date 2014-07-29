28,60 на 15.10
29 до выборов не тронут
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Додано: Чет 01 жов, 2020 15:43
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
28,60 на 15.10
29 до выборов не тронут
Додано: Чет 01 жов, 2020 15:43
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Поздравляю всех призёров и победителя)))
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:34
28,60 на 15.10.20г.
Надо учитывать ещё результаты тех, кто первого числа даёт прогноз сразу на месяц, а не на 15 дней.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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