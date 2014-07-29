ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Додано: Чет 01 жов, 2020 16:34

28,60 на 15.10.20г.



Надо учитывать ещё результаты тех, кто первого числа даёт прогноз сразу на месяц, а не на 15 дней.

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.