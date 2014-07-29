RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1666166716681669
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:43

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

28,60 на 15.10
29 до выборов не тронут ;)
SAndriy1
 
Повідомлень: 506
З нами з: 17.01.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:43

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Поздравляю всех призёров и победителя)))
SAndriy1
 
Повідомлень: 506
З нами з: 17.01.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:34

28,60 на 15.10.20г.

Надо учитывать ещё результаты тех, кто первого числа даёт прогноз сразу на месяц, а не на 15 дней.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5166
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:28

28.50 на 15.10
yurko81
1
 
Повідомлень: 90
З нами з: 22.06.17
Подякував: 35 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:45

28.2
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1051
З нами з: 15.02.20
Подякував: 115 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:25

На 15.10 - 28,62
AlexTk
2
 
Повідомлень: 468
З нами з: 08.09.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1666166716681669
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Введення в експлуатацію будинку в 2020 році, жити по-новому?
OLGA1987 » Вів 15 вер, 2020 16:33
8 767
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 вер, 2020 16:06
OLGA1987
Прогноз курса валют НЕклассическими (альтернативными) метода
uaprofi » Пон 30 гру, 2019 03:41
4 22333
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 лип, 2020 17:06
uaprofi
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
MASK1RIN » Вів 29 лип, 2014 23:34
2 8004
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 14:15
anna_krav

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25708)
02.10.2020 19:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.