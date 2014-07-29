28,60 на 15.10
29 до выборов не тронут
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Додано: Чет 01 жов, 2020 15:43
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
28,60 на 15.10
29 до выборов не тронут
Додано: Чет 01 жов, 2020 15:43
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Поздравляю всех призёров и победителя)))
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:34
28,60 на 15.10.20г.
Надо учитывать ещё результаты тех, кто первого числа даёт прогноз сразу на месяц, а не на 15 дней.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:53
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Думаю будет +- как и сейчас, пусть будет как вчерашний курс - 28.36
Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:57
хочу шобы было 27,90
пусть будет это прогнозом
и пусть он сбудется!
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: П'ят 02 жов, 2020 20:24
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
28.43 на 15.10
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 02 жов, 2020 20:30
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
28.50
а шо делать?
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