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Додано: Суб 03 жов, 2020 00:02
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
28.56
Додано: Чет 15 жов, 2020 17:37
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Опа, а что там у нас с отсечкой ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 15 жов, 2020 18:21
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Чет 15 жов, 2020 19:10
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
prodigy с победой! Очень точный выстрел!
Додано: Чет 15 жов, 2020 21:01
28.60 на 31.10
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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