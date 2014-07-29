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Додано: Суб 03 жов, 2020 00:02
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
28.56
Додано: Чет 15 жов, 2020 17:37
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Опа, а что там у нас с отсечкой ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 15 жов, 2020 18:21
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Чет 15 жов, 2020 19:10
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
prodigy с победой! Очень точный выстрел!
Додано: Чет 15 жов, 2020 21:01
28.60 на 31.10
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 19:31
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
28,80 пусть будет на 31.10
Додано: Суб 17 жов, 2020 14:22
Спасибо! Я уже как бы забыл про эту ветку)))
много дел разных( дохода ноль-только расходы)
на 31/10 28,61
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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