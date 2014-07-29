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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 17 жов, 2020 14:49
28.49 на 31.10
... делайте хоть что-нибудь!
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Ірина_, Модератор