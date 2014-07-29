|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 17 жов, 2020 15:23
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
28.45
Додано: Суб 17 жов, 2020 18:27
я за стабильность - 28,28!
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 17 жов, 2020 20:06
Поздоровляємо переможців I етапу конкурсу за четвертий квартал:
І місце - prodigy з похибкою менше копійки
ІІ місце - Housane з похибкою трохи більше 2 копійок
ІІІ місце - Mayag з похибкою трохи менше 3 копійок
Приношу вибачення за пізнє оголошення.
Прогнози на кінець жовтня, приймаються ще до кінця дня
Мій прогноз - 28,32
Додано: Суб 17 жов, 2020 20:28
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
пропоную 28.51
|