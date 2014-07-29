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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1668166916701671
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 14:49

28.49 на 31.10
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 15:23

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

28.45
Mayag
 
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Striker
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 17:20

нехай 28,62.
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:27

я за стабильность - 28,28!
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 20:06

Зображення

Поздоровляємо переможців I етапу конкурсу за четвертий квартал:
І місце - prodigy з похибкою менше копійки
ІІ місце - Housane з похибкою трохи більше 2 копійок
ІІІ місце - Mayag з похибкою трохи менше 3 копійок

Приношу вибачення за пізнє оголошення.
Прогнози на кінець жовтня, приймаються ще до кінця дня
Мій прогноз - 28,32
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 20:28

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

пропоную 28.51
Diman
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 21:22

На 31.10 - 28.65
AlexTk
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 22:06

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Народ, а куда пропали Витл, Улан? И Орест тут не пишет, да и многие другие...
Mayag
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:36

28.43 на 31.10
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