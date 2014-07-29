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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1669167016711672
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 15:17

https://obmen.lviv.ua/ 28.53
https://obmenka24.kiev.ua/ 28.59
https://obmenka.od.ua/ 28.57
https://obmenka.kharkov.ua/ 28.68
https://obmen.dp.ua/ 28.60
https://obmenka.vinnica.ua/ 28.57
https://obmin.chernivtsi.ua/ 28.53
http://obmen.zaporizhzhe.ua/ 28.59
http://obmin.khmelnitskiy.ua/ 28.60
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 15:33

15.11.2020

28.05
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 16:05




средний 28,58444

тобто: Игорь Алексеевич 1 место, у меня второе, у Вас третье, спасибо всем
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 16:06

  proftpd66 написав:15.11.2020

28.05


скорее 29.05 (ничего не спутали?)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 16:23

  prodigy написав:
  proftpd66 написав:15.11.2020

28.05


скорее 29.05 (ничего не спутали?)


29.05 на 2021.01.15
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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  #<1 ... 1669167016711672
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