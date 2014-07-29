ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

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Додано: Суб 31 жов, 2020 15:17
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Суб 31 жов, 2020 15:33
15.11.2020
28.05
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Суб 31 жов, 2020 16:05
средний 28,58444
тобто: Игорь Алексеевич 1 место, у меня второе, у Вас третье, спасибо всем
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 31 жов, 2020 16:06
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 31 жов, 2020 16:23
29.05 на 2021.01.15
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
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