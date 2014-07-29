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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1669167016711672
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 15:17

https://obmen.lviv.ua/ 28.53
https://obmenka24.kiev.ua/ 28.59
https://obmenka.od.ua/ 28.57
https://obmenka.kharkov.ua/ 28.68
https://obmen.dp.ua/ 28.60
https://obmenka.vinnica.ua/ 28.57
https://obmin.chernivtsi.ua/ 28.53
http://obmen.zaporizhzhe.ua/ 28.59
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 16:05




средний 28,58444

тобто: Игорь Алексеевич 1 место, у меня второе, у Вас третье, спасибо всем
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 16:06

  proftpd66 написав:15.11.2020

28.05


скорее 29.05 (ничего не спутали?)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 16:23

  prodigy написав:
  proftpd66 написав:15.11.2020

28.05


скорее 29.05 (ничего не спутали?)


29.05 на 2021.01.15
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 17:10

всё таки считать средний курс за 2недели, а не в последний день более справедливо, бо так чистая угадайка получается. в одессе утром было 28.50 :wink:
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 17:22

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

чик написав:всё таки считать средний курс за 2недели, а не в последний день более справедливо, бо так чистая угадайка получается. в одессе утром было 28.50 :wink:
Может и справедливее, но технически проблемно
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:22

  чик написав:всё таки считать средний курс за 2недели, а не в последний день более справедливо, бо так чистая угадайка получается. в одессе утром было 28.50 :wink:



меня лично курс интересует 20-22 числа (продаю доллар/евро и погашаю карты)
у нас конкурс какой? прогноз к/д на 2020

парится с ежедневными отсечениями курса на 15.00 по 9-10 городам в течении 365дней :lol: :mrgreen:

когда работал под Maersk, они такую работу доверяют филиппинцам

где-то далеко в Маниле сидит девушка у компьютера и капитаны ей ежедневно на 12.00
посылают по е-майл разные файлы с информацией, она вносит данные и получает статистику (по судну, по линии, по типу судов и тд), платят ей в три меньше, чем девушке из Дании (outsoursing-возможности сокращения расходов и повышения эффективности путем изучения таких новых способов оказания услуг, как перевод деятельности в другие точки и внешний подряд)

не вижу смысла загружать модератора такой "работой",
к тому-же курс начал меняться из-за бардака в стране
в Одессе утром 28,50 на 18.00 уже 28,57
так какой нам курс нужен???

мое однозначное мнение: средний курс за 2 недели не имеет смысла
я про тормозил слить евро по 33,45...теперь мне нужен средний? или какой? давайте не усложнять очевидное
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:25

  Faceless написав:
чик написав:всё таки считать средний курс за 2недели, а не в последний день более справедливо, бо так чистая угадайка получается. в одессе утром было 28.50 :wink:
Может и справедливее, но технически проблемно


надо отдать такую работу на outsourcing

оплата за труд: медаль "бухгалтер года"(Счетовод Вотруба )
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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