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Додано: Суб 31 жов, 2020 15:17
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Суб 31 жов, 2020 15:33
15.11.2020
28.05
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Суб 31 жов, 2020 16:05
средний 28,58444
тобто: Игорь Алексеевич 1 место, у меня второе, у Вас третье, спасибо всем
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 31 жов, 2020 16:06
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 31 жов, 2020 16:23
29.05 на 2021.01.15
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Суб 31 жов, 2020 17:10
всё таки считать средний курс за 2недели, а не в последний день более справедливо, бо так чистая угадайка получается. в одессе утром было 28.50
а шо делать?
Додано: Суб 31 жов, 2020 17:22
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Может и справедливее, но технически проблемно
Додано: Суб 31 жов, 2020 18:22
меня лично курс интересует 20-22 числа (продаю доллар/евро и погашаю карты)
у нас конкурс какой? прогноз к/д на 2020
парится с ежедневными отсечениями курса на 15.00 по 9-10 городам в течении 365дней
когда работал под Maersk, они такую работу доверяют филиппинцам
где-то далеко в Маниле сидит девушка у компьютера и капитаны ей ежедневно на 12.00
посылают по е-майл разные файлы с информацией, она вносит данные и получает статистику (по судну, по линии, по типу судов и тд), платят ей в три меньше, чем девушке из Дании (outsoursing-возможности сокращения расходов и повышения эффективности путем изучения таких новых способов оказания услуг, как перевод деятельности в другие точки и внешний подряд)
не вижу смысла загружать модератора такой "работой",
к тому-же курс начал меняться из-за бардака в стране
в Одессе утром 28,50 на 18.00 уже 28,57
так какой нам курс нужен???
мое однозначное мнение: средний курс за 2 недели не имеет смысла
я про тормозил слить евро по 33,45...теперь мне нужен средний? или какой? давайте не усложнять очевидное
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 31 жов, 2020 18:25
надо отдать такую работу на outsourcing
оплата за труд: медаль "бухгалтер года"(Счетовод Вотруба )
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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