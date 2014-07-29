ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Додано: Суб 31 жов, 2020 18:22

чик написав: всё таки считать средний курс за 2недели, а не в последний день более справедливо, бо так чистая угадайка получается. в одессе утром было 28.50 всё таки считать средний курс за 2недели, а не в последний день более справедливо, бо так чистая угадайка получается. в одессе утром было 28.50

меня лично курс интересует 20-22 числа (продаю доллар/евро и погашаю карты)у нас конкурс какой? прогноз к/д на 2020парится с ежедневными отсечениями курса на 15.00 по 9-10 городам в течении 365днейкогда работал под Maersk, они такую работу доверяют филиппинцамгде-то далеко в Маниле сидит девушка у компьютера и капитаны ей ежедневно на 12.00посылают по е-майл разные файлы с информацией, она вносит данные и получает статистику (по судну, по линии, по типу судов и тд), платят ей в три меньше, чем девушке из Дании (-возможности сокращения расходов и повышения эффективности путем изучения таких новых способов оказания услуг, как перевод деятельности в другие точки и внешний подряд)не вижу смысла загружать модератора такой "работой",к тому-же курс начал меняться из-за бардака в странев Одессе утром 28,50 на 18.00 уже 28,57так какой нам курс нужен???мое однозначное мнение: средний курс за 2 недели не имеет смыслая про тормозил слить евро по 33,45...теперь мне нужен средний? или какой? давайте не усложнять очевидное