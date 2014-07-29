ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

prodigy
всего лишь констатирую факт. 2недели в ехселе фиксируется средний курс на 15.00 потом делится на количество дней - это не высшая математика или я, как гуманитарий, чего то не догоняю? а вооще вже грил на эту тему - мне пофиг
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Додано: Суб 31 жов, 2020 20:17
prodigy
всего лишь констатирую факт. 2недели в ехселе фиксируется средний курс на 15.00 потом делится на количество дней - это не высшая математика или я, как гуманитарий, чего то не догоняю? а вооще вже грил на эту тему - мне пофиг
а шо делать?
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